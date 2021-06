MYA, Tini Stoessel y Duki causan furor con el video de "2:50 Remix"

Este lunes se estrenó el videoclip de tema 2:50 en su versión remix que interpretan MYA, Tini Stoessel y Duki y que ya lleva más de tres millones de visualizaciones en Youtube.

El video estuvo dirigido por el reconocido director Martín Seipel, quien contó en detalle cómo fue la experiencia de filmar el video que causa furor: “Antes de hablar del remix con Duki y Tini, creo que primero nos tendríamos que remontar al 2:50 original. En agosto de 2020 grabamos el primer video de este track con Sony Music Argentina, era una época en la que se podía rodar con un crew muy reducido, y así lo hicimos. El video lo rodamos en una locación que encontré en Zona Oeste con una estética garage americano, soy fanático de buscar locaciones y con el equipo creímos que esa era la indicada."

"Creo que fue uno de los desafíos más grandes que tuve hasta ahora, teníamos que realizar toda la producción audiovisual en 72 horas con 4 de los artistas más grandes de Sony Argentina y actualmente de nuestro país”, aseguró el realizador.

"La fecha era muy particular y tanto Tini como Duki podían filmar solo por unas horas, quizás la gente no sabe todo lo que pasa detrás de un videoclip y mucho menos con artistas de esta magnitud".

“Según el plan de rodaje los 4 artistas iban a realizar una sola performance juntos, cuando Tini sale del camarín justo estábamos grabando con MYA y Duki. Me acuerdo que ella me preguntó ‘¿A mí me toca ahora?’, los miré a los chicos y decidimos sumar una perfo más. Fue todo muy orgánico, de ahí en adelante el rodaje fue una fiesta, no podía creer lo que estaba pasando”, contó Seipel.

Martin Seipel fue uno de los directores de videoclips musicales de la serie Bia de Disney y grabó videoclips de los músicos más reconocidos de la escena actual.