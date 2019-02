La 91°ceremonia de los premios Oscar contó con varios shows musicales impactantes. De hecho, Queen fue la encargada de abrir la transmisión cantando sus éxitos en el marco de las nominaciones que tiene la biopic de la banda, Bohemian Rhapsody. Pero la emoción continuó de la mano de Jennifer Hudson y Bette Midler.

Primero, fue Hudson la que emoción a todos los presentes y al público al entonar la canción I’ll fight de RBG, el documental sobre Ruth Bader Ginsburg que fue nominada en su categoría.

Luego le llegó el turno a la legendaria Midler, que deslumbró con la canción original de El regreso de Mary Poppins, The Place Where Lost Things Go.

Sin dudas, dos de las voces más bellas de Hollwyood en la entrega de premios más importante del cine.

¡No te pierdas las performances de Jennifer Hudson y Bette Midler en los Oscar!