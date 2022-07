Murió el actor Antonio Ibáñez a sus 34 años y dejó un conmovedor posteo de despedida: "Tenía muchas ganas de vivir"

Antonio Ibáñez, actor, modelo y pintor español, falleció a los 34 años.

Hace pocas horas, se confirmó la triste noticia mediante un desgarrador comunicado.

El artista murió de cáncer, enfermedad que le habían diagnosticado hace un año.

DESGARRADOR POSTEO DE DESPEDIDA A ANTONIO IBÁÑEZ

El actor dejó un conmovedor posteo de despedida para sus seguidores: "He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla".

"Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte".

"Aún así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa... Qué en paz descanses", expresaron desde la red social del actor.

El artista español brilló en reconocidas series como Aída y El ministerio del tiempo.