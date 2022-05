Murió el aclamado actor William Hurt a los 71 años

A una semana de cumplir los 72 años, el actor William Hurt falleció este domingo por causas naturales, famosos por su participación en films tan emblemáticos como El beso de la mujer araña, Estados alterados y Cuerpos ardientes, entre muchos otros.

Hurt nació en Washington en 1950 y estudió actuación en la escuela Juilliard junto a Robin Williams y Christopher Reeve, y debutó en la película de ciencia ficción Estados alterados, tras su paso por algunas series de TV como Kojak.

Tras obtener una nominación como “mejor nueva estrella” en los Globos de Oro por su papel en esa película, Hurt ganó un Oscar por El beso de la mujer araña (Kiss of the spider woman, 1985), film al que siguieron otros como Cuerpos ardientes (Body heat, 1981) o Te amaré en silencio (Children of a lesser God, 1986).

En los años siguientes llegaron otros éxitos como Detrás de la noticias (Broadcast news, 1987), Un tropiezo llamado amor (The accidental tourist, 1988), Te amaré hasta matarte (I love you to death, 1990) y Alice (1990) de Woody Allen.

En 1991, Hurt trabajó bajo las órdenes de Win Wenders en Hasta el fin del mundo (Bis ans ende der welt) y en 1993 protagonizó la adaptación de La peste que hizo Luis Puenzo junto a Robert Duvall, Raúl Juliá y varios intérpretes argentinos como Jorge Luz, Norman Brisky y China Zorrilla.

En los años siguientes, comenzó a alternar protagónicos con papeles secundarios en films como Perdidos en el espacio (Lost in space, 1998) Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence, 2001), La aldea (The Village, 2004), Una historia violenta (A history of violence, 2005), Syriana (2005), y El buen pastor (The good shepherd, 2006) y Robin Hood (2010) de Ridley Scott.

En los últimos años se lo vio muy activo como el general Thaddeus Ross en las producciones de Marvel Studios como Hulk, el hombre increíble (The incredible Hulk, 2008), Capitán América: civil war (Captain America: civil war, 2016) y Black Widow (2021), entre otras.

Hurt también actuó en producciones teatrales, especialmente en obras de William Shakespeare, como Henry V, Fifth of July, Richard II y A Midsummer Night´s Dream y recibió una nominación a los premios Tony en 1985 por Hurlyburly.

El último trabajo que hizo antes de morir fue interpretar a Donald Cooperman en 14 episodios de la serie Goliath.

"Es con gran tristeza que la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Óscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliera 72 años", indicaron los familiares. El actor falleció entre sus familiares de forma tranquila y por causas naturales, según informó la agencia EFE.