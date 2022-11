Mundial Qatar 2022: la impactante predicción de Ludovica Squirru para la Selección Argentina

Ludovica Squirru, legitimada astróloga, sorprendió al vaticinar si la Selección Argentina, "La Sclaloneta", este año saldrá campeona o no en el Mundial Qatar 2022. ¿Levantaremos la Copa Mundial de Fútbol?

"En el libro del tigre, donde aún estamos en el año del tigre, dije que no me latía que íbamos a salir campeón, lo que yo veía era que veníamos con el segundo puesto, eso ya está escrito”, afirmó en Seguimos en El Doce, remarcando que seremos subcampeones.

Además, contó que se negó a formar parte de una publicidad en la que debía afirmar que saldríamos campeones, ya que según ella eso no sucederá.

"Este año me llamaron para hacer la publicidad de Quilmes por Qatar para decir cómo el Mundial se ganó en el 86, que era el año del tigre de fuego, y al coincidir con lo que pasa ahora también íbamos a ganar, pero yo no me presto a eso, son cosas muy delicadas. Yo no puedo recitar un texto que no creo y no surge de mí”, sentenció, con firmeza.

JORGE RIAL PIDIÓ QUE SILENCIEN A DIEGO LATORRE EN EL MUNDIAL

Jorge Rial, a horas del inicio del Mundial de Qatar 2022, apuntó contra Diego Latorre, que como comentarista cubrirá la Copa del Mundo. "Yo pongo mute y listo", desafió el conductor de Argenzuela (C5N).

“Hay que mirar los partidos con el sonido ambiente de la cancha. ¿Total, qué agregan lo que dicen los periodistas? ¿Qué voy a escuchar, a Latorre, para que me diga ‘la pelota se fue por arriba del travesaño’? Y sí, ya sé que si iba un poco más abajo era gol. ¿Para eso estudiaste, Papu? ¿Para decir eso? No, yo pongo mute y listo".