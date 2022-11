Mundial Qatar 2022: Chapu Martínez rompió en llanto tras ser tildado de mufa y por recibir fuertes amenazas

Chapu Martínez, el influencer que se hizo famoso por el "Traeme la copa, Messi", reveló que fue estafado con las entradas del Mundial Qatar 2022. En medio de su desconcierto por no haber recibido los tickets que compró, lo amenazaron de muerte, tanto a él como a su familia, tras la derrota de la Selección Argentina frente a Arabia Saudita.

Muy angustiado por todo lo que le está pasando desde que viajó con su familia a Qatar para estar firme junto a su país, el influencer se filmó quebrado en llanto e hizo un desgarrador descargo que compartió a través de sus stories de Instagram.

"Bueno, no voy a hablar hasta mañana porque no puedo, pero sí quiero agradecerles a todos los que están dándome una mano. Estoy sobrepasado, todo el día, no puedo... Tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos... No quiero dejarles de agradecerles a todos los que hacen contenido, quienes están haciendo mucha fuerza por esto, gracias guacho", expresó, mientras lloraba, muy triste.

COSCU Y GREGO ROSELLO DEFENDIERON A CHAPU MARTÍNEZ

Coscu compartió en su Twitter un chat con Grego Rossello. En los mensajes que intercambiaron se escucha un audio de Chapu desconsolado tras recibir amenazas de muerte por parte de distintos usuarios.

"Muerto te quiero, ¿no te da verguenza?", fue uno de los tremendos mensajes que recibió Chapu, del que los influencers hicieron eco.

"Es un montón lo que le está pasando", sentenciaron, indignados y preocupados por su colega.