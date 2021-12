Moria Casán habló de la sorpresiva propuesta matrimonial de Pato Galmarini: "Fue enseguida empezamos a salir"

A seis meses de haber blanqueado su relación con Pato Galmarini (80), Moria Casán (75) reveló los detalles de la apasionada propuesta que aceptó de parte del político. "Él enseguida empezamos a salir tuvo la idea. Estábamos en una situación horizontal y de pronto me dijo '¿te querés casar?' y yo le dije '¡bueno!'", comentó con total desparpajo la conductora de Moria es Moria.

En una entrevista con Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine), la One contó: "Estamos casi conviviendo, un poco yo en la casa de él. Es la primera vez que me voy a una casa y que me compran un cepillo de dientes".

Además, Moria aclaró: "Simbólicamente nos casamos. Hicimos una unión entre los dos muy privada y se lo anunciamos a la familia. Fue el otro día en el cumpleaños".

"Nos dijeron 'che, ¿se casaron?' y les dijimos que sí, y se enteró toda la familia. Nos estamos descubriendo, estamos viviendo algo muy mágico y bueno con Galmarini. Estoy viviendo una relación hermosa".

MORIA CASÁN SE SINCERÓ SOBRE CÓMO ES LA INTIMIDAD CON PATO GALMARINI

"El sexo a esta edad es hermoso, maravilloso porque es apasionado y hasta romántico. Yo no tenía el romanticísimo metido en mi vida", afirmó Moria ante una pregunta indiscreta de Carmen Barbieri.

"Hay una previa muy buena, hay de todo. Y está el descubrirse. De pronto yo lo veo a Galmarini como si fuese un adolescente y lo estoy descubriendo. Él me está descubriendo a mí porque él está en un parque de diversiones y yo estoy entrando a una clase de historia. Estamos muy bien", cerró Moria Casán picante sobre su fogoso vínculo con Pato Galmarini.