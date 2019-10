Moria Casán disparó contra Silvina Luna tras su renuncia a Incorrectas: "Acomodá el eje y andá al psicólogo"

Luego de que Ángel de Brito contara el supuesto motivo oculto detrás de la renuncia de Silvina Luna a Incorrectas (luego de que Moria Casán la retara en vivo), la expanelista salió al cruce del periodista… ¡y mirá cómo reaccionó la diva!

Todo comenzó cuando el conductor de Los Ángeles de la Mañana compartió una captura del chat que mantuvo con la modelo, en el que ella le reprochaba haber dado a conocer una información que no salió de su boca. Además, Ángel mostró las pruebas de la conversación que Silvina mantuvo con Yanina Latorre que avalan su información.

Mientras esto pasaba en el mundo 2.0 cero, Moria recogió el guante y habló ante las cámaras: "Aguante Angelito. Si De Brito pone algo, casi siempre es muy chequeado y verdadero". Y agregó: "Moon (Luna en inglés) me llamó hoy a mí porque dijo que anoche había soñado conmigo. La verdad es que yo no sabía que la había llamado la producción".

"Si estás haciendo una introspección vegana o lo que sea, acomodá el eje. Igual está todo bien. Andá al psicólogo. Te quiero, mamita". G-plus

"Fue así: yo estaba comiendo en la Costanera frente al río y me dice ‘¿te puedo llamar?’. Me llama y me dice ‘estoy muy agradecida, estoy pasando un muy mal momento yo'. Y quiero aclarar algo. Me parece que lo más bajo en un ser humano es ser obsecuente. Yo no solo no la practico, sino que si veo un ser obsecuente al lado mío no me sirve", continuó.

Y cerró, sin filtro: "A ver, cuando ella hizo aquel licuado, ese que se enojó, le hice de Juanita -la ayudante de Doña Petrona- y se enojó porque nosotras nos reíamos. Otra la echa ese mismo día. O sea, mamita, si estás haciendo una introspección vegana o lo que sea, acomodá el eje. Ese día que hiciste ese juguito espantoso, que salió un asco, te hice de Juanita siendo la conductora. Igual está todo bien. Andá al psicólogo. Te quiero, mamita. Y te quiero, Ángel".

¡Tremendo!

Ya que @SilvinaLunaWeb me escribió para enviarle capturas a sus ex compañeras de @Moria_Casan

Les dejo nuestra charla de hoy.

Obviamente me escribió para mandárselos y hacerme quedar como mentiroso. D e principiante pic.twitter.com/ehDHMDi1A8 — Angel 💚 (@AngeldebritoOk) October 9, 2019