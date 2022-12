Moria Casán desmintió a Alfa de Gran Hermano: "La bandana le debe aplastar su mono neurona"

Este fin de semana, Alfa contó que Moria Casán quiso invitarlo a salir. Enterada de esto, la diva hizo un fuerte descargo para desmentir al participante de Gran Hermano 2022.

Casán respondió: “Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona ja! Que gane Alfa que es vintage mal”.

Y agregó, desde la cuenta de Instagram de Maxi Cardaci, su representante: “Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece super cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto. No tuve nunca un coche rojo porque me da a River y soy bostera”

“Me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante. No consumo GH, adoro a Del Moro que me parece super y me da ternura que Alfa en su afán de notoriedad me nombre y flashee con una situación que imagina, pero me da ganas de que gane él. Amé su trepada por una enredadera!”, cerró Moria.