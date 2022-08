Morena Rial habló del episodio policial que protagonizó en Córdoba: "Yo no rompí nada"

Morena Rial se vio nuevamente envuelta en un escándalo que tuvo lugar en Córdoba, a la salida de un boliche con sus amigas.

La hija de Jorge Rial y su grupo de pares habrían discutido con un muchacho adentro de la disco, pero la discusión habría continuado en la vía pública.

En este contexto, el diario La Voz de Córdoba dio la versión de que Morena habría vandalizado el auto de esta persona. Y que habría un video que la deja en evidencia.

Indignada por esta información, la joven habló del episodio policial que protagonizó y aclaró que no la imputaron por los supuestos daños al vehículo.

QUÉ DIJO MORENA RIAL SOBRE EL INCIDENTE QUE PROTAGONIZÓ A LA SALIDA DE UN BOLICHE

"No me pintaron los dedos a mí. Hubo lío, pero yo no tuve la culpa".

"A mí no me han pintado los dedos porque yo no rompí nada", dijo More en diálogo con Caras, subrayando que no le tomaron las huellas dactilares pero sí a quienes la acompañaban.