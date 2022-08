Morena Rial, envuelta en un escándalo: la acusan de vandalizar un auto junto a sus amigas

A semanas de haber confirmado su separación de El Maxi, Morena Rial volvió a estar envuelta en una polémica por un supuesto incidente que habría protagonizado a la salida de un boliche.

Según el diario La Voz de Córdoba, la hija de Jorge Rial habría sido imputada por robo, agresiones y amenazas luego de haber salido de una disco en la provincia en la que está instalada.

También, comenzó a circular la versión de que habría un video en el que se vería a Morena vandalizando el auto del muchacho con el que habría discutido en la vía pública.

CÓMO HABRÍA SIDO EL INCIDENTE QUE HABRÍA PROTAGONIZADO MORE RIAL CON SUS MEJORES AMIGAS

El episodio habría ocurrido después de que la influencer y su grupo de amigas discutieran con un muchacho en un boliche de Córdoba.

Si bien la pelea se habría originado dentro de la disco, habría continuado en la vía pública.

A raíz de que Morena supuestamente vandalizara el auto de este muchacho, se dijo que las tres mujeres terminaron en la Unidad Judicial N° 9 de San Vicente, imputadas por la fiscal del Distrito 2, Turno 1, Lourdes Quagliatti, por supuestos daños, robo y amenazas.

MORENA RIAL DESMINTIÓ HABER SIDO IMPUTADA

Al ver las noticias sobre el escándalo, Morena Rial dio su versión de los hechos:

"No me pintaron los dedos a mí. Hubo lío, pero yo no tuve la culpa. A mí no me han pintado los dedos porque yo no rompí nada", sentenció en diálogo con Caras.