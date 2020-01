Mónica Farro relató el desmayo que sufrió en la obra: "Convulsioné, lloraba y tenía 250 de ritmo cardíaco"

En una semana intensa para Mónica Farro, luego de su cruda pelea con Sol Pérez que terminó con fuertes frases e incluso hizo que los productores barajen la posibilidad de reemplazarlas por otras figuras, la uruguaya se descompensó en el escenario de Veinte millones, la obra que protagonizan Carmen Barbieri y Alberto Martín, y contó que había sufrido un ataque de pánico.

“Esto me empezó a pasar en camarines antes de subir a escena. No veía, estaba en blanco, sudaba, me subían calores, el corazón se me salía”, le empezó contando Mónica a Lio Pecoraro en Todas las tardes.

"Cuando salí me sentía para la mierd… Lo que dicen mis compañeros es que no les contestaba la letra y temblaba. ‘Seba no puedo’, dicen que yo le dije a Almada y alguien me agarró desde atrás y me caí". G-plus

“Yo entro unos minutos y salgo de escena. Cuando salí me sentía para la mierd… y antes de volver a salir, lo último que me acuerdo es que le dije a Carmen ‘me siento muy mal, se me está poniendo dura la mandíbula’. Salí a escena y no me acuerdo nada más. Lo que dicen mis compañeros es que no les contestaba la letra y temblaba. ‘Seba no puedo’, dicen que yo le dije a Almada y alguien me agarró de atrás y me caí”, relató, sobre el duro momento.

"Estaba como en un shock y me dijeron la palabra ‘convulsionaste’. Llorabas y llorabas, no respirabas y según el médico fue cuando yo tenía 250 de ritmo cardíaco. En el camarín me estabilizaron". G-plus

“Después yo estaba como en un shock y me dijeron la palabra ‘convulsionaste’. Llorabas y llorabas, no respirabas y según el médico fue cuando yo tenía 250 de ritmo cardíaco. En el camarín me estabilizaron”, pormenorizó Mónica, situación que no le impidió hacer la segunda función de la obra. “Estaba la chica que iba a hacer mi reemplazo y yo dije ‘no, la segunda la hago yo’. Agarrándome de todos porque las luces me tenían mareada la cabeza y estando mal, la hice y la terminé bien”, detalló Mónica Farro sobre el desagradable momento que vivió.