Mónica Farro, filosísima con Sol Pérez: "Ella es mala persona, es algo que pienso y lo sé desde antes"

Lejos de que el conflicto y los fuertes cruces de declaraciones entre Sol Pérez y Mónica Farro (ambas figuras de Veinte millones, la obra que se presenta en Mar del Plata) quedara en el pasado, las actrices volvieron a dar que hablar.

En esta oportunidad, fue Mónica la que disparó contra su compañera de elenco, luego de que Gonzalo Vázquez le contara que Sol respondió a pura risa en una nota para Intrusos, aparentemente debido a que Farro había dicho que vio una sombra blanca en el escenario que logró asustarla.

"(Que Sol Pérez es mala persona) es lo que pienso y opino. Y ya lo sé desde antes, no de ahora. Esto es mínimo. Esto no fue nada contra mí, ya tuvo bastante en contra mío". G-plus

“Cuando pasó esto estaba Sebastián Almada, mi compañera y yo. Puede ser que yo me quede corta con la letra, anda a saber. Igual, si te reís de que una compañera se quedó medio corta con la letra, no sos buena persona... pero ya lo sabemos. La creo capaz de eso", sentenció la vedette, en diálogo con Que valga la pena, el ciclo que se transmite por Radio Brisas.

“Es problema de cada uno. La verdad es que, como no hablo con ella, no sé si sabe o no sabe. Pero tampoco me interesa mucho. Sí me asustó la situación y nada más, pero no me dio por salir corriendo del escenario. ¿Mirá si salía corriendo del escenario? No soy la única que lo vio, somos varios”, agregó.

Por último, tras ser consultada nuevamente por lo tajante que se mostró al tratar a Sol de “mala persona”, la entrevistada cerró, sin filtro: “Y es lo que pienso y opino. Y ya lo sé desde antes, no de ahora. Esto es mínimo. Esto no fue nada contra mí, ya tuvo bastante en contra mío”.

¡No hay tregua!