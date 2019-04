Hace unos meses Mónica Ayos habló por primera vez de la dramática historia que vivió con Mario, el padre de Federico, su hijo, cuando ella tenía 19 años y era víctima de violencia de género. En PH Podemos hablar, abrió su corazón y terminó haciendo un ejercicio, hablándole en un espejo a la mujer que pasó por esa tormentosa relación.

"Voy a hablarle a la que estaba sentada una iglesia que queda en Santa Fe y Talcahuano, arrodillada, pidiendo por favor que se termine esa pesadilla de golpes, de gritos, de violaciones, de un niño que ya estaba fuera de mi panza y que sentía que estaba en peligro potencial”, dijo, sensibilizada. “Va a estar todo bien, va a pasar el tiempo, te vas a volver a enamorar y la vida va a volver a ser hermosa otra vez. Basta", finalizó la actriz, entre lágrimas.

"Todavía no le di las cartas a Fede. Siempre que viajo a la Argentina estoy por llevárselas pero no me animo todavía. En algún momento me va a decir 'mamá, aunque no me las quieras dar soy mayor de edad, me corresponden'". G-plus

También Mónica contó que el padre de Federico, que se suicidó cuando él tenía 4 meses de nacimiento, dejó unas cartas: “Todavía no se las di a Fede. Él es actor y creo que por ahí está canalizando muchas cosas, algunas muy fuertes. Él reconoce absolutamente todo pero todavía no se las di", aseveró. "Siempre que viajo a la Argentina estoy por llevárselas pero no me animo todavía. En algún momento me va a decir 'mamá, aunque no me las quieras dar soy mayor de edad, me corresponden'", contó la actriz.

A corazón abierto. Mónica Ayos y su fuerte testimonio de violencia de género.