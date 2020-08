Mirtha Legrand reveló cuál es su emoji favorito en WhatsApp: "Pongo la boquita colorada"

En el último domingo Mirtha Legrand reapareció en su ciclo a través de una comunicación telefónica y dialogó con Juana Viale y los invitados del día. La cuarentena fue el tema ineludible y terminó dando detalles de cómo son sus días… ¡y hasta terminó contando que está remetida con el WhatsApp y hasta utiliza emojis!

“Uso mucho WhatsApp”, confesó la diva, luego de enumerar que todo el tiempo está con la radio, la televisión, los diarios y, por supuesto, internet. “Usa mucho WhatsApp pero en horarios rarísimos. La abuela te manda un mensaje a las tres de la mañana”, lanzó la actriz y Mirtha se hizo cargo. “Tengo el celular al lado de mi cama, entonces me despierto y digo ‘voy a llamar a fulano’. Lo más gracioso es que me contestan’”, lanzó, despertando risas.

"Pongo en WhatsApp la boquita colorada. Hay una que no me gusta y pongo otra". G-plus

“¿Usás emojis o solo textos?”, indagó Darío Barassi, que estaba invitado en la mesa por el estreno de 100 argentinos dicen. “Textos y ya es bastante que haga eso”, aseveró, pero otra vez Juanita la mandó al frente. “Abue, el viernes me escribiste, me pusiste ‘te mando un besito’ y tiraste boquitas de emoji”, aseguró la actriz y la Chiqui se mostró muy divertida. “Pongo la boquita colorada. Hay una que no me gusta y pongo otra”, comentó Mirtha Legrand, súper actualizada y con ganas de volver a la tele.