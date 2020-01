Miriam Lanzoni y las fuertes acusaciones de que su escándalo es por prensa: "Cuando alguien larga..."

Días atrás se desató un verdadero escándalo cuando Ángel de Brito contó que Miriam Lanzoni se separó de su novio, Christian Halbinger, porque le enviaron un video de su pareja teniendo sexo con otra mujer.

En medio de la aparición de la supuesta amante, el exmarido de la mujer y hasta testigos del affaire, Yanina Latorre y Mariana Brey dudaron de la noticia en Los Ángeles de la Mañana.

“No le creí nada desde el principio. Después escuché a la amante decir que no existe ningún video. Miriam, lamentablemente, utiliza muchas cosas para hacer prensa”, aseguró Mariana. Y Yanina agregó: “Lanzoni hace de todo para hacer prensa. ¿Hace cuántos años que está diciendo que va a adoptar y nunca adopta a nadie?”.

Entrevistada por Hay que ver, Miriam se defendió de las críticas: “Es un hecho todo lo que pasó, me separé y estoy sanando. Somos personas y es una situación espantosa para todo el mundo. El que se ríe de una situación así o el que puede hablar livianamente de esto, habla de la persona no habla de mí. Yo no hablo de nadie porque no me interesa. Cuando alguien larga caca de su boca es porque tiene caca adentro, yo no hablo mal de nadie porque no me interesa”.

Cuando le preguntaron si le dolía que sus excompañeras de LAM la criticaran, Lanzoni respondió: “No me duele ni me deja de doler porque no tiene que ver conmigo. Estoy atravesando una situación difícil. No tengo ganas de hablar”.

“Lo que menos me interesa en el mundo es entrar al Bailando. Eso habla de la cabeza de otra gente, no mía. Yo no me puedo hacerme cargo de eso, sé muy bien quién soy. Acá todo el mundo sabe quién es. Yo estoy en mi casa haciendo el duelo y sanando, hay gente que se pasó en la televisión haciendo un show de todo esto, así que las conclusiones son muy simples”, cerró, negando que el escándalo sea por prensa.