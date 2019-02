Siempre polémica, Wanda Nara supo construir una prolífica carrera internacional. Cuestionada, pero jamás ignorada, la mujer de Mauro Icardi habló de su vida, de sus cinco hijos, apuntó contra las críticas y definió su presente laboral.

“Yo podría vivir sin trabajar, pero elijo hacerlo y aportar a mi familia. Trabajo en el programa más exitoso de fútbol, soy influencer, empresaria con oficinas en Milán…”, aseguró en la revista Gente.

“A mis hijos los preparé para la maldad y la envidia. Ellos me conocen más que nadie, estamos juntos las 24 horas. Es fácil hablar o criticar desde la distancia. Ellos están felices. Son sanos, educados… Y buenos hijos. Eso es lo único importante para mí. Les enseño el valor del trabajo, del respeto…”, agregó la botinera.

“Es un mundo muy machista y esto que hago es revolucionario. Porque si bien existen muchos familiares que representan a los jugadores, el rol de la mujer en el fútbol está más ligado a ‘quédate en la casa con los nenes, hacé las milanesas, esperalo callada sin opinar’”, aseguró.

“Por eso lo que hago es revolucionario. Tengo amigas que son mujeres de jugadores y muchas se ríen, lo ven extraño, pero me han pedido de representar a sus maridos. Porque me conocen, saben cómo me muevo, cómo defiendo lo que tengo que defender”, completó.