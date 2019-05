La honestidad brutal y la verborragia de Mariela "Mimi" Alvarado son su marca registrada, y esta vez fue Silvina Escudero el blanco de sus picantísimos comentarios. Presente en el estudio del Súper Bailando, la panelista de Confrontados fue fulminante a la hora de referirse a la participante de ShowMatch, en la previa del duelo de música disco.

En una nota con Los Ángeles de la Mañana la caribeña se sinceró respecto de sus preferencias a la hora de la eliminación del certamen, que a la postre resultó la pareja de Stefi Roitman y Felipe Colombo: “Yo quisiera que se vaya Silvina Escudero, porque la veo medio subida en el pony. Pero no sé, es todo raro”. Tras su ácida opinión, Mimi insistió enigmática con una risita pícara: “A Silvina le siento esa vibra medio de...”.

Para coronar sus críticas a Silvina, quien fue salvada por el jurado, Mimi cerró: “Baila bien, pero bostecé con ella".

Por otra parte, si bien Silvina Escudero no se quejó ante Marcelo Tinelli, a la madrugada del miércoles la diosa mostró a través de Instagram Stories el chichón que le quedó en su frente: “Mi bailarín me dio un cabezazo media hora antes de salir. Me explota la cabeza”.