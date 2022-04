El miedo de la familia de Tini Stoessel por su romance con Rodrigo De Paul: "Estaba preocupada de que fuera la segunda China Suárez"

La familia de Tini Stoessel vio en el romance de la cantante con Rodrigo de Paul una posible comparación con el escándalo de China Suárez con Wanda Nara tras su affaire con Mauro Icardi, según informaron en Socios del Espectáculo.

"La familia estaba muy preocupada después de lo que le pasó a la China, y el escarnio público que sienten que vivió con esta situación, de que Tini no sea la segunda China Suárez", explicó Paula Varela.

"Tenían mucho miedo de eso. Por eso también ciudaban mucho las formas y los tiempos", concluyó la panelista.

EL ROMANCE DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Por otra parte, Karina Iavícoli recordó que ya en octubre tenía información sobre Rodrigo de Paul que no dio con nombre y apellido porque aún estaba en pareja con Camila Homs, la madre de sus hijos.

"Cuando lo conté en Intrusos en octubre no lo quise decir porque De Paul estaba con Camila. Entonces di a entender que estaba empezando una relación con alguien. Pero me pareció que no daba decirlo, porque Rodrigo y Camila todavía estaban juntos, y el bebé tenía meses. Y en el medio estaba la China", aseguró en Socios del Espectáculo.

"No entiendo todo este blindaje que se hizo y se hace en torno a Tini. Porque se pudo haber enamorado. Si está bien o está mal es una cuestión moral. Cada uno verá con la almohada cuando duerme si se siente bien con lo que hizo o dejó de hacer", reflexionó Karina Iavícoli sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.