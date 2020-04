Mica Viciconte, tras la teoría de Nicole sobre el coronavirus y el consumo de carne: "No es hora de juzgar a nadie por lo que come"

Tras las fuertes repercusiones que generó la tapa de Nicole Neumann en la revista Caras, donde aseguró que "si no comiéramos animales, no habría pandemia", Mica Viciconte expuso su punto de vista… ¿y le tiró un palito a la exesposa de Fabián Cubero?

Indagada por cómo cree que se originó el coronavirus, Viciconte respondió: "La verdad no estoy muy informada. Creo que todavía no está confirmado de dónde vino el coronavirus. Me parece que no es hora de juzgar a nadie, el que come o no comer (carne). Yo tengo amigas que son vegetarianas o veganas al 100%, no es que se van a comer un pescado, y las respeto".

"Yo la verdad es que no soy ni vegetariana ni vegana, como de todo. Y respeto al otro y también me gusta que me respeten lo que yo decido. Tampoco puedo hablar como médica o científica y decir que todo esto empezó porque una persona comió un murciélago en China porque no me corresponde y tampoco lo sé. Creo que lo están investigando y hay que darle tiempo al tiempo", agregó, en diálogo con Intrusos.

"Yo no soy una mina que juzgo al otro, lo respeto. Si ese es su pensamiento (el de Nicole) o es lo que dice con pruebas, genial. Ahora hay que ser solidarios y ayudarnos entre nosotros, no culpar". G-plus

Por último, Mica dio que hablar con su tajante postura: "Yo no soy una mina que juzgo al otro, lo respeto. Si ese es su pensamiento o es lo que dice con pruebas, genial. Me parece que en este momento, y no hablo por ella porque no me interesa y tampoco puede hablar, pero ahora hay que ser solidarios y ayudarnos entre nosotros, no culpar. Es momento de solucionarlo, de que la gente no siga muriendo, de ver cómo resolverlo. Me parece que hay cosas, para mí, más importantes en este momento que juzgar al otro".