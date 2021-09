Mica Viciconte sorprendió al revelar una charla íntima que tuvo con Cubero: "Le pregunté ‘¿si mi deseo es casarme vos me lo vas a cumplir?’ y me dijo que no"

Mica Viciconte relató cómo fue el momento en el que Fabián Cubero le dijo que no quiere casarse. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la modelo contó que puso a prueba al exfutbolista, quien le dijo que si su deseo fuera contraer matrimonio aún así no se lo cumpliría.

“El otro día lo cargaba, estábamos en un restaurante, en el cumpleaños de un amigo, y le decía 'bueno, amor, me quiero casar'. Y me dijo 'no, no, casarme no'. Y le digo 'bueno, pero si es el deseo mío, ¿Vos no lo vas a cumplir?'. Y me dice 'No', y le dije bueno, entonces me voy. A lo que me dice 'ahí tenés una puerta, ahí tenés otra'”, contó la guardavidas a la emisión de eltrece.

Finalmente, Viciconte resaltó que tampoco quiere pasar por el registro civil pero que si tiene deseos de ser madre más adelante: “No tengo el deseo de casarme hoy. No, no me quiero casar hoy. No descarto congelar óvulos, me gustaría tener dos hijos”.