Mica Viciconte, la historia de la guardavidas que fue rechazada como modelo y hoy es figura de la televisión

Mica Viciconte vive uno de sus mejores momentos en lo personal y en lo profesional. Finalista de Masterchef Celebrity 3 y a la espera de Luca, su primer hijo (fruto de su pareja con Fabián Cubero), se ha convertido en referente internacional: es la primera en llegar a la final del reality estando embarazada.

QUIÉN ES MICA LORENA VICICONTE

Micaela Lorena Viciconte nació el 3 de mayo de 1989 y su carrera televisiva arrancó en Combate. Antes había estudiado para guardavidas en Mar del Plata, donde nació, y es profesora de natación.

A los 18 años dejó la casa paterna para irse a vivir con sus amigas. Para poder mantenerse, trabajó de moza, promotora y repositora de supermercados.

Viajó a Buenos Aires después de cortar con su novio y cuando le robaron en su departamento. Vendió su auto y viajó a la gran ciudad para probar suerte. Se presentó a una agencia de modelos, pero la rechazaron: "No me tomaron porque me dijeron que era gorda", reconoció una vez.

MICA VICICONTE Y SU LLEGADA A LA TELEVISIÓN

En 2014 debutó en Combate, el ciclo de destreza que emitía Canal 9, fue campeona y allí comenzaría su camino a la fama.

Fue campeona otras dos veces y sus fans en las redes sociales -es una importante influencer- comenzaron a incrementarse. Su rival era Flor Vigna, también campeona dos veces en Combate.

Mica y Vigna llegaron juntas al Bailando en 2017. Fue histórico: se enfrentaron en el teléfono y Viciconte quedó eliminada. No importó: la marplatense siguió creciendo en popularidad.

Más tarde, Mica fue panelista en diferentes programas hasta llegar a ser figura en Masterchef Celebrity 3.

MICA VICICONTE Y SU ROMANCE CON FABIÁN CUBERO

En 2018, Mica Viciconte confirmó su romance con Fabián “Poroto” Cubero, quien se había separado de Nicole Neumann y con quien tenía 3 hijas.

Con Cubero se conocieron en Un sol para los chicos y ella le pidió el celular. Al principio la asustaba la fama de "mujeriego" de Cubero.

La pareja se fortaleció cada día más y el amor se coronó con el embarazo de Mica. Luca, primer hijo de la pareja, tiene fecha de nacimiento para el próximo 7 de mayo.