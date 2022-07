Mica Viciconte habló del criticado challenge con Fabián Cubero y sus hijas que despertó la versión de enojo de Nicole Neumann

Pocos días atrás, Mica Viciconte realizó un challenge con Fabián Cubero y con las hijas de su pareja, Allegra, Indiana y Sienna, en el que se golpeaban con una masa en la cara ante un error, y las críticas estuvieron a la orden del día. Incluso se especuló con el enojo de Nicole Neumann.

Lejos de quedarse callada, la panelista de Ariel en su salsa enfrentó las críticas y la versión de malestar en la madre de las niñas.

Más sobre este tema Flor de la Ve opinó sin filtros sobre el criticado challenge de Mica Viciconte, Fabián Cubero y sus hijas

"¿Cómo están las cosas con Nicole?", le preguntó el notero de Intrusos a Mica. Sin vueltas, respondió: "No sé, no me meto ahí".

Consultadas por las explosivas frases que publicó Neumann, sobre la maldad, el mismo día que el challenge se volvió viral, Viciconte respondió: "Yo no la sigo. Cada uno tiene su vida".

"Nosotros somos de hacer challenge (con Fabián). Trabajamos en las redes. Nos divertimos. No hay ningún tipo de maldad. Hacemos la nuestra. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. No me interesa nada", concluyó Mica, cerrando el tema.

"No hay ningún tipo de maldad. Hacemos la nuestra. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. No me interesa nada". G-plus

¿EN QUÉ CONSISTE EL CHALLENGE DE LA POLÉMICA?

Los participantes se tienen que golpear en la cara con una masa, en forma de tortilla, cada vez que alguno se tienta o pierde en el clásico juego piedra, papel o tijera. En sus bocas, deben contener agua y evitar derramarla.

Más sobre este tema La reacción de Mica Viciconte tras escuchar a Fabián Cubero contar un chiste en su trabajo

En las imágenes del desafío que subió Mica Viciconte, tanto los adultos como las menores, en todo momento se muestran divertidos, participando a gusto del picante juego.