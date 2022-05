Mica Viciconte y Fabián Cubero: cómo nació la historia de amor de los papás de Luca

Mica Viciconte y Fabián Cubero es una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Su historia de amor trascendió todas las barreras, con muchos obstáculos en el medio, aunque eso no les importó nada porque dicen que se aman profundamente y hoy celebran la llegada de su bebé Luca.

El primer hijo de la pareja nació este sábado por la madrugada en la clínica Suizo Argentina y Ángel de Brito compartió la primera foto de la pareja junto a su bebé recién nacido en Instagram.

Foto: Instagram Ángel de Brito.

El comienzo de la relación de Mica y Fabi. Foto: YouTube.

LOS INICIOS DE MICA VICICONTE EN COMBATE

Mica es de Mar del Plata y siempre soñó con ser guardavidas, hasta que decidió venir a probar suerte a Buenos Aires y se convirtió en la múltiple campeona de Combate. En 2014 debutó como participante en el programa de competencia física, donde logró llegar a la final junto el Equipo Verde y ganar la temporada. Además, el público la eligió como Campeona Absoluta llevándose un premio extra de 100 mil pesos.

En 2016, Viciconte se convirtió en capitana del Equipo Verde y para ese entonces el nombre de la rubia ya era furor en las redes sociales junto a Flor Vigna, su eterna rival. En 2018, en su última generación de Combate, nuevamente logró coronarse como Campeona Absoluta.

FABIÁN CUBERO, EMBLEMA DE VÉLEZ

Fabián Cubero arribó a Liniers en el 1996 por sugerencia del preparador físico Julio Santella y se puso a las órdenes del cuerpo técnico de Carlos Bianchi. Poroto se afirmó al equipo y no abandonó la formación titular de 1998. Los hinchas de Vélez lo aman cuando jugaba al fútbol por sus condiciones, su capacidad física y su lucidez para leer el juego.

El ex defensor velezano se retiró en 2020 y fue ovacionado por una multitud. Poroto tuvo su despedida junto a los futbolistas y técnicos que lo acompañaron durante toda su carrera.

CÓMO SE CONOCIERON MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO

Se conocieron en agosto del 2017, cuando fueron a los estudios de El Trece para Un sol para los chicos. Aunque no quedaron en nada, se cayeron bien y se lo hicieron saber a los amigos en común.

“Dos meses después, mi amiga Maypi Delgado –de novia en ese momento con Santiago Ladino, ex jugador de Vélez– nos invitó a cenar. Yo no quería saber nada porque pensaba que Fabián era un mujeriego, y además me cuesta exponerme porque soy muy tímida. Fue el primer encuentro y la pasamos muy bien”, había contado Mica.

La pareja se conoció cuando participaban de Un sol para los chicos. Foto: Instagram.

“Nos conocimos en Un Sol para los Chicos”, contó la modelo, en referencia al programa que reúne a distintos famosos una vez al año para recaudar fondos para chicos de sectores más vulnerables, y explicó que luego de eso, él le pidió el teléfono a una amiga que tenían en común.

Por su parte, Poroto negó ser mujeriego, pero admitió que en esa época estaba aprovechando su soltería y agregó que “yo miraba el programa por ella”, haciendo referencia a Combate, el programa que Mica ganó y por el cual se hizo conocida.

LA BUENA RELACIÓN DE MICA VICICONTE Y POROTO CUBERO

La mamá de Luca se expresó sobre la relación que tiene con el ex Vélez “Fabi es un amor. Me prepara la comida cuando llego, me hace el desayuno a la mañana y me prende el auto para dejarlo calentito. La máxima demostración de amor que recibí de un hombre. Nunca nadie hizo algo así por mí”.

Mica y Fabi muy enamorados. Foto: Twitter.

MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO CONTRA NICOLE NEUMANN

Ni bien empezaron a salir, Mica Viciconte quedó en medio de peleas entre Fabián Cubero y su ex, Nicole Neumann, quienes desde su divorcio protagonizaron decenas de cruces, de recriminaciones, de reclamos álgidos e incluso de una gama variedad de problemas legales.

El último capítulo de esta novela sin fin mostró a un Cubero enojado, ya que en pleno acto de la tenencia de sus niñas optó por aceptar un pedido de Indiana, un deseo de acompañar a José Manuel Urcera, el joven novio de su madre, a una carrera de Turismo Carretera.

El ex futbolista se comunicó papidamente con su abogado César Carozza y le solicitó encarecidamente que se inicien acciones legales porque se está rompiendo el acuerdo de imposibilidad de viajar más de 300 kilómetros de las hijas sin sus padres biológicos.

Los flamantes papás de Luca. Foto: Instagram.

MICA Y POROTO ESPERAN A LUCA, SU PRIMER HIJO

En noviembre del 2021, la ex Combate confirmó su embarazo en Masterchef, además allí dio la primicia sobre el sexo y el nombre del bebé: Luca. Este es el primer hijo junto a Fabián Cubero, padre de Indiana, Sienna y Allegra.

Durante mucho tiempo se mantuvo el secreto y pasaron varios meses hasta que se conoció la verdad. Fotos que daban pistas, respuestas esquivas y poca exposición, Viciconte no daba ningún indicio. Los rumores seguían creciendo, pero, a falta de una palabra oficial, quedaban escondidos entre comentarios en las redes. Cubero, por su parte, tampoco hablaba.

Esperando a Luca. Foto: Instagram.

En una nota realizada a la revista Caras, la pareja reconoció que el bebé fue concebido en el último viaje que hicieron a Iguazú. Mica había hablado de cómo se sentía durante el embarazo “ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba. Recién al tercer mes exacto dejó de pasar”.

La mamá de Luca tiene fecha de parto para el 7 de mayo, cuatro días después de su cumpleaños, “me gusta la idea de que sea de mi mismo signo, Tauro. No siento interés por los signos, pero me gusta mi personalidad, no voy a mentir”.