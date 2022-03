Mica Viciconte explotó contra Roberto Funes Ugarte tras el último episodio de MasterChef: "Ya se repitió varias veces"

Temida por sus compañeros de MasterChef Celebrity 3, Mica Viciconte optó por abrir un nuevo frente de conflicto por una causa que ella consideró más que justa y apuntó contra Roberto Funes Ugarte desde sus redes sociales.

La participante, que este domingo estuvo al borde de la eliminación cuando quedó nominada en última instancia junto a Paulo Kablan, se quedó viendo la programación tras la salida del periodista y observó un detalle que no le gustó para nada en ViajeChef.

Ocurrió que en el ciclo que conduce, de manera literal, Roberto Funes Ugarte, el periodista no paraba de pronunciar mal el apellido de la marplatense, y a ella le molestó sobremanera.

Más sobre este tema Robertito Funes Ugarte confirmó que renunció a C5N: "Los cambios son necesarios"

LA FURIA DE MICA VICICONTE CONTRA ROBERTO FUNES UGARTE

“Me parece que como periodista informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia V i c i c o n t e (súper fácil) y no Vichiconte”, escribió la mediática, arrobando al periodista.

Si bien Funes Ugarte evitó contestar para evitar polémicas innecesarias, la nota la dio una seguidora de Viciconte, que le recordó que Donato de Santis la llamó “Vichiconte” más de una vez.

La palabra la tomó el propio De Santis, jurado de MasterChef, que señaló “es porque lo pronuncio en italiano”, dejando en claro el verdadero origen del apellido de la pareja de Fabián Cubero, y demostrando que no hubo ninguna animosidad de Roberto Funes Ugarte.