Mica Viciconte contó la reacción de su familia por el rumor de embarazo: "Mi papá me escribió para el Día de la Madre"

Tomó fuerza las últimas semanas un rumor que aseguraba que Mica Viciconte estaba esperando su primer hijo con Fabián Cubero. La panelista de Pampita online lo negó, sin embargo la versión continuó y en PH Podemos hablar ella contó que su familia tampoco le creyó su desmentida.

“La verdad es que no estoy ni en el primer mes, ni en el segundo ni nada. No estoy”, lanzó, terminante en el ciclo de Andy Kusnetzoff. “No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron que estaba embarazada de dos meses y estaba esperando hasta el tercero’. Y la realidad es que no”, se sinceró.

Y aunque ella negó todo, sus padres como todos sus familiares en Mar del Plata se comunicaron para felicitarla. “¡No sabés la cantidad de familia que me llamó! Mi papá me escribió el Día de la Madre y me dijo ‘te quiero desear feliz día’”, reveló, risueña. “Mi mamá también me llamó y me dijo 'ay, Mica, ¿estás embarazada?, ¿voy a ser abuela?’. Así me escribieron un montón y les tuve que decir que no lo estoy”, enfatizó Mica Viciconte sobre la versión de que está en la dulce espera.