Mica Tinelli se enojó y salió al cruce de quienes la critican por no hablar de la salud de su mamá: "Les falta respeto"

La mamá de Candelaria y Micaela Tinelli, Soledad Aquino, tuvo que ser internada en marzo por una una hemorragia digestiva que la mantiene internada. Si bien las chicas confirmaron la noticia, aclararon que dentro de todo su madre estaba bien pero que no darían demasiados detalles.

La actitud de las hermanas molestó a algunos seguidores que les reprocharon que no hablaran de la salud de su madre y siguieran mostrando su día a día como antes. Entonces, Mica salió al cruce y les puso los puntos a quienes les dedican hirientes comentarios.

"Es increíble como les falta empatía y respeto a tantas personas. Especialmente en los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias. Y si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema es justamente porque LAS REDES SOCIALES NO SON LA REALIDAD", expresó a través de sus stories de Instagram.

"Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7. Es parte de la vida privada e íntima. Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar. Simple", cerró, sin vueltas, pidiendo "más amor, empatía y respeto".