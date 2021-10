Mica Tinelli se cruzó súper fuerte con una actriz de películas para adultos por Lisandro López: "Te metés con pibes con novia"

Jazmín Azul, una actriz de películas para adultos, manifestó que quiere tener relaciones con Lisandro López, el novio de Micaela Tinelli. Entonces, la diseñadora la cruzó fuerte y, muy enojada, la joven hizo público el picante ida y vuelta.

"Mica Tinelli me bardea porque me quiero coj... al novio, Licha López", expresó en Twitter junto al ida y vuelta que mantuvo en privado con la hija de Marcelo Tinelli.

¿Qué se puede leer en la filosa conversación? "Che hermana, ubicate en la palmera", le dijo Mica. Entonces, Azul redobló la apuesta: "Hagamos un trío". "Las pibas como vos restan", sentenció la diseñadora.

Enojada, Azul reaccionó con todo: "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mí? Me río sola". "Sí, a vos, que te metés con pibes con novias. Sos lo menos. No importa el apellido, sos una pobre piba", cerró Mica, re enojada.

"¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No", dijo Azul. A lo que Mica se despidió poniéndole los puntos. "No, pero te hacés la canchera", concluyó.

¡Fuerte!