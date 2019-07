Personaje tan divertido como singular, Mex Urtizberea reveló qué fue lo más loco que hizo por amor. El actor y humorista visitó a Pampita en su programa de Net TV y sorprendió a la conductora con su increíble confesión.

“Me acuerdo en la época del correo, que se mandaban cartas. Te estoy hablando de finales de los ‘80, quería reconquistar a una chica y le mandaba cartas”, comenzó Mex y agregó: “Entonces, me compré en el correo una plancha de 100 estampillas”. Atónita, la modelo exclamó: “¡¿Le mandaste 100 cartas?!”.

"¡¿Le mandaste 100 cartas?! “¡Eso es lo más romántico del mundo! A las mujeres nos siguen encantando esas cosas: las cartas y las flores. ¡Que no se pierda!". G-plus

Y el invitado continuó con su relato. “Sí, 100 cartas. Todos los días le escribía una carta. Te imaginarás que todo más o menos se repetía”, se sinceró Urtizberea. Muerta de amor por el gran gesto, Pampita comentó: “¡Eso es lo más romántico del mundo! A las mujeres nos siguen encantando esas cosas: las cartas y las flores. ¡Que no se pierda! ¿Te funcionó?”, quiso saber.

“No”, reconoció con una sonrisa Mex. “¿Mandaste las 100?”, insistió Pampita, sin poder creer la anécdota. “Si, todas y no me funcionó. Quince años después me escribió y me dijo ‘estuve leyendo tus cartas’. Se ve que estaba sola y necesitaba frotarse con alguien nuevamente y le dije ‘ya pasó, ya fue’”, completó el actor.

¡Mirá el video!

