Mercedes Funes habló de la versión de sus fans de que está embarazada: "Y yo que me creía flaca..."

A fines de 2019 y tras dos años de amor, Mercedes Funes se casó con Cecilio Flematti y selló su amor. El romance avanza a paso firme, tanto que sus fanáticos ya especulan con que la pareja está esperando su primer hijo.

El rumor de que la actriz que brilló en ATAV (eltrece) está embarazada empezó a sonar a partir de dos fotos que posteó en Instagram. Las imagenes la muestran con el cuerpo ligeramente inclinado, luciendo un vestido con brillitos súper ceñido al cuerpo.

"No, no estoy embarazada. Estoy parada medio chueca solamente. Y yo que me creía flaca en esta foto, ja, ja, ja. ¡No hay caso". G-plus

Al ver las postales, sus seguidores le preguntaron si está embarazada. Divertida, Mercedes les contestó a todos con humor. "No, no estoy embarazada", aclaró. Y se río de sí misma: "Estoy parada medio chueca solamente. Y yo que me creía flaca en esta foto, ja, ja, ja. ¡No hay caso".

Por ahora, ¡no!