El clan Maradona no tiene paz. Gianinna Maradona publicó un profundo mensaje de cumpleaños para su hermana Dalma, en medio del escándalo con Diego. “¡Ni papá, ni mamá. VOS y YO! ¡Feliz nacimiento a the only one! ¡GRACIAS por existir, por hacer mi vida mas linda, por cederme tus juguetes, por darme tu ropa, por ponerme a mi antes que a vos SIEMPRE!”, comenzó la joven, tras el polémico saludo del Diez, en el que volvió a apuntar contra Claudia Villfañe.

“Gracias por creer en mí, por crecer conmigo, por acompañarme en cada etapa, por pasarte a mi cama cuando tenía miedo, o charlar conmigo hasta que me duerma... ¡GRACIAS por estar incondicionalmente siempre al lado mío! Gracias por todo lo que me enseñaste (cosas fundamentales)…”, continuó Gianinna, en su cuenta de Instagram.

“’Sis’, nada seria lo mismo sin vos, yo no sería igual. GRACIAS por hacerte siempre mi mini mamá, por cuidarme y escucharme como lo hacés desde el minuto cero que llegue a tu vida. Mi eterna compañera, soy feliz viéndote tan feliz. ¡Te deseo todo y más, lo estás haciendo increíble! ¡Seguí mirándome siempre así! ¡Te amo con toda mi alma!”, completó la joven.