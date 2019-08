Melina Lezcano recordó su enojo con Pampita en el Bailando y la jurado la sorprendió: "Mi cero fue premeditado, era un juego"

Un sorpresivo cero de Pampita en Bailando 2017 a Melina Lezcano, la cantante de Agapornis, desató una malestar entre ambas. El tiempo pasó y volvieron a estar cara a cara en Pampita online, lugar en el que la jurado del certamen de ShowMatch terminó revelando que su puntaje sólo fue una estrategia para dar que hablar en el reality.

“El cero fue premeditado, obviamente era divertido ponerlo. Yo me iba de viaje, la dejaba picando, es un juego”, aseguró Pampita justo después de que Melina contó que se decían que “se odiaban”. “Pero te re enojaste conmigo”, insistió la cantante. “No era tanto”, se desligó del tema la conductora. “Te enojaste más cuando cambié de bailarín”, volvió Lezcano a la carga, pero la modelo le quitó peso al encontronazo. “Es un juego. Nada es tan literal, nada es tan así”, le dijo, haciendo que Melina reflexione sobre su paso por el programa de Tinelli. “Yo no sé jugar y me tomaba todo literal y yo decía ‘pucha, están enojadas en serio’”, recordó.

Pampita: "Es un juego. Nada es tan literal, nada es tan así". G-plus

El llanto deen aquella gala dese desató después de quele pusiera un cero y criticara el vestuario que eligió para el ritmo: "No puedo perdonar que hiciera todo el reggaetón con un camisón, hasta en la salsa estabas mucho más sensual que en este ritmo", fue la frase que provocó aquel enojo que finalmente tuvo su explicación.