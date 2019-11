Melina Carballo habló de su flamante relación con Fede Bal: "Está en nuestros planes seguir conociéndonos"

A dos meses de ponerle punto final a su noviazgo con Bianca Iovenitti, Fede Bal volvió a mostrarse muy bien acompañado en su corta estadía en Uruguay, donde tuvo una cita con Melina Carballo, una joven modelo y es instagramer que trabaja en el país vecino.

El primero en hablar de este flamante vínculo fue el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal: "Descubrí a una mujer hermosa, madura, con una familia hermosa", había revelado el actor en Hay que ver.

Pero ahora, quien expuso sus sentimientos en el mismo programa fue la propio Melina: "Con Fede nos conocimos por trabajo. A él lo contrataron como DJ. Fuimos desde Montevideo hasta Minas con toda la producción y pasamos el día ahí; almorzamos todos juntos, pasamos la tarde. Intercambiamos muchas palabras y momentos lindos, pero de una forma tranquila", comenzó diciendo la entrevistada.

"Fede me hizo comentarios halagadores y yo también, fue como recíproca la situación. Me hizo un comentario en privado que me movió el piso; fue algo lindo. Es un caballero, nunca se desubicó conmigo", agregó.

Por otro lado, Carballo reconoció que Federico le habló de la exposición mediática que podría tener a partir de esta cita: "Yo creo que siempre que uno que está relacionado con una persona mediática es un poco complicado. El me dijo 'yo te quiero cuidar, no quiero que te pase nada, simplemente te advierto que hay cosas que pueden pasar porque mi vida es así".

"Con Fede tuve la posibilidad de conocer a una persona muy diferente al que sale en la tele. Conocí una persona real y uno de los temas que hablé fue la familia. Está en nuestros planes seguir conociéndonos. Fue algo muy mágico lo que vivimos y dentro de poquito nos vamos a estar viendo de nuevo y que fluya", cerró.