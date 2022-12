Los mejores memes de la caravana Argentina en su festejo por la Copa del Mundo

Los memes se convirtieron en un relato más para relatar la realidad y la llegada de la Selección Argentina para celebrar el triunfo en el Mundial Qatar 2022 tuvo muchísimos de ellos. La gente se volcó a las redes sociales para bromear sobre la caravana del equipo que capitanea Lionel Messi.

El lento paso del micro que trasladaba a la Selección por la masiva concentración que hubo en las calles, se calcula que habían más de 5 millones de personas en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, fue el principal foco de las bromas que abundaron en Twitter e Instagram.

Así uno muy popular fue en el que aparecen Rodrigo de Paul, Ángel Di María y varios de los integrantes del equipo nacional con el pelo blanco y envejecidos gracias a un popular filtro. “La Selección llegando al Obelisco”, remata, por la demora que tuvo la caravana ante las miles de personas y que terminó con los jugadores haciendo una vuelta olímpica en el Obelisco, pero en helicópteros.

Más sobre este tema La selección se tuvo que subir a un helicóptero: más de 5 millones recibieron a los campeones del mundo

LIONEL SCALONI, MUYU EMOCIONADO TRAS EL TRIUNFO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE QATAR

El 18 de diciembre de 2022 es una fecha que marcó a fuego la personalidad de Lionel Scaloni ya que, contra muchos pronósticos, se coronó campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022 junto a la Selección Argentina liderada por Leo Messi y el “Dibu” Martínez.

Tras el electrizante encuentro, el técnico se presentó a una conferencia de prensa en la que recorrió sus cuatro años exitosos al frente del seleccionado albiceleste, al que llegó como ayudante de su antecesor, Jorge Sampaoli.

Más sobre este tema Campeones del mundo: Rodrigo de Paul junto a Messi y Di María en el micro, celebrando con una multitud al llegar a la Argentina

"Ahora sólo pienso en ir al país a festejar”, dijo Scaloni cuando le consultaron si seguirá en su puesto. “No tengo idea cómo serán los festejos, estoy abierto a lo que decidan los jugadores. Antes del partido no quería ni que me mencionaran la posibilidad porque la cabeza no está para eso, pero está claro que la gente merece ver a sus campeones", explicó, sobre cómo será el regreso de la Selección al país.

Scaloni también habló sobre la posibilidad de que Messi continúe al frente de la Selección, luego de que el astro revelara que el Mundial que finalizó fue el último para él. "Se ha ganado el derecho a decidir el futuro, la 10 siempre estará reservada para él. Ya no tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, creo que no. Es un placer haberlo entrenado".

Más sobre este tema Cinthia Fernández quebró en llanto porque Antonela Roccuzzo le respondió un mensaje

Sin embargo, al momento de la última pregunta, Lionel Scaloni se quebró frente a la prensa al dedicar el triunfo del equipo a su gente. “Espero no emocionarme (ya lo hice antes) y espero que me estén mirando a mis viejos. A mi viejo Chiche… soy lo que soy gracias a ellos. Ahora están bien, pero han pasado momentos difíciles. Espero que se sientan orgullosos del hijo que tienen”, dijo.

Más sobre este tema Lionel Messi y Rodrigo De Paul cortaron una botella y prepararon fernet en plena caravana

Fotos: Twitter/ Instagram