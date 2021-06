Medina Flores, lapidario con Jimena Barón por sus críticas a la ropa de los participantes de La Academia: "Ella va a trabajar hace un mes en corpiño"

Este lunes, Débora Plager debutó en el ritmo de shuffle dance en La Academia y generó una dura devolución de Jimena Barón que calificó su performance como “una publicidad de laxante”. En La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), Fabián Medina Flores puso en duda el criterio estético de la jurado señalando que ella “hace un mes que va en corpiño y guantes” al ciclo.

“Para mí fue como ver una publicidad de laxante. No me pareció moderno lo que vi en la pista. Hoy no me gustó para nada”, le dijo Jimena a la periodista en La Academia, y le hizo severas críticas al vestuario de los participantes. “¿Qué criterio estético puede tener esta chica con esos guantes y esos corpiños? Realmente me indigna porque dijo ‘Yo soy jurado y tengo que decir lo que pienso’. ¿Qué le quiso decir, que es un supositorio? ¡Es un horror! ¡Me parece una total falta de respeto!”, señaló César Juricich.

“Me parece extraño de Jimena Barón, que desde hace un mes va con corpiño y guantes, y que es la única más joven y con la cabeza más abierta. La podría haber sorteado mejor”, señaló Fabián Medina Flores. “Si lo hubiera dicho Hernán Piquín estaba bien porque es el que menos onda tiene, pero no creo que esté bien que Débora Plager se haya tenido que lookear como si fuera la última trapera que va por la vida”, cerró el asesor de moda.