El fuerte mea culpa de Luciano Castro sobre su rol como papá de Mateo, su hijo mayor

En PH Podemos Hablar uno de los temas del punto de encuentro fue la paternidad. Luciano Castro se abrió sobre la relación que tiene con Mateo, su hijo más grande, e hizo una fuerte autocrítica.

"Lo que me perdí no es irreparable, pero sí tengo esa angustia de no haber estado por correr detrás de varias cosas", se sinceró, sobre su relación con el joven, que hoy tiene 20 años.

"Lo llevaba a todos lados conmigo pero yo no dejaba de ser un pibe muy joven con un hijo teniendo que armar mi futuro", analizó.

"Tuvo la capacidad de decirme barbaridades, pero a mí me sirvió un montón. Y ese tiempo que considero que perdí, me di cuenta que no lo perdí". G-plus

LUCIANO CASTRO HABLÓ DE LOS FUERTES CUESTIONAMIENTOS QUE LE HIZO SU HIJO MATEO COMO PADRE

"Mi hijo Mateo mil veces me cruzó y me dijo cosas que son desagradables de escuchar como padre", aseveró sobre el hijo que tuvo con Florencia, una mujer que no pertenece al medio artístico, cuando tenía 26 años.

Más sobre este tema El mea culpa de Luciano Castro sobre la crianza de su hijo Mateo: "Era muy joven yo y no me quedaba otra"

"Tuvo la capacidad de decirme barbaridades, pero a mí me sirvió un montón. Y ese tiempo que considero que perdí me di cuenta que no lo perdí. Que en esa furia que mi hijo me transmitió, lo recuperé", aseguró, a corazón abierto el actor que también es papá de Esperanza y Fausto.

Más sobre este tema Mateo, el hijo de 16 años de Luciano Castro, se presentó como boxeador amateur

"A mí lo mejor que me pasó es que mi hijo se haya enojado conmigo", reflexionó, sobre el vínculo que logró recuperar con Mateo.