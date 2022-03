El mea culpa de Adrián Pallares frente a Agustina Cherri: "Aprovecho a pedirte disculpas públicas"

En Socios del espectáculo estuvo Agustina Cherri desde un móvil adelantando cómo será el final de La 1-5/18. Hacía el final Adrián Pallares intervino para hacer un mea culpa por un inconveniente que tuvieron en el pasado… ¡por un error con el teléfono de la actriz!

“Aprovecho a pedirle disculpas públicas a Agustina Cherri. Yo ya se las había pedido en privado. Fue una pavada”, comentó el conductor, mientras explicaba qué había sucedido.

“Yo era productor periodístico de un programa y me dice una compañera ‘Agustina me contestó mal por teléfono’. Lo digo al aire y ella me escribió para decirme ‘¿vos estás seguro que ese es mi teléfono?’ ¡Era el teléfono equivocado!”, recordó, mientras ella lo escuchaba.

LA RESPUESTA DE AGUSTINA CHERRI A ADRIÁN PALLARES POR SU PEDIDO DE DISCULPAS

La actriz tomó las disculpas del periodista y recordó el episodio que sucedió hace unos años.

“Me conocen. Saben que si hago algo es contestar el teléfono y contestar bien. Yo decía ‘¿a quién le contesté mal?’”, aseveró.