Maxi López se metió en el escándalo de Mauro Icardi con el Inter... ¡y disparó contra Wanda Nara!

El exmarido de la modelo salió al cruce de una periodista que la elogió y no ahorró palitos en medio del conflicto que vive la pareja botinera.

El mundo del fútbol italiano se encuentra convulsionado por el escándalo que protagoniza Mauro Icardi con el Inter, luego de que el entrenador le quitó la cinta de capitán en medio de las negociaciones por su continuidad en el club, llevadas a cabo por su mujer y mánager, Wanda Nara. Todos parecen tener algo que decir sobre el conflicto… incluido Maxi López.

El exmarido de Wanda se metió en la polémica al ver la publicación de Facebook de la periodista italiana Selvaggia Lucarelli, presentando un artículo que escribió sobre el conflicto y el rol de Nara, a quien la elogia por hacer valer los intereses de Icardi.

En el posteo, a forma de adelanto de la nota, Lucarelli hace mención a Maxi y su polémico divorcio: “’¿Quién te va a agarrar con tres hijos?’, le dijo en 2013 Maxi López cuando se divorciaron. Nunca podría haber imaginado que Wanda se llevaría todo. Porque tal vez alguien pueda quitarle la banda a Icardi, pero a Wanda Nara, el brazalete de capitán, no se lo saca nadie. Mi nota sobre la gran Wanda”.

Indignado, López compartió la captura del posteo y escribió: “Cuántas tonterías de esta supuesta dama... Cuando tratan de desplazar sus problemas, empiezan a hablar sin sentido para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó”, dando a entender que el conflicto de Mauro y su club era inevitable.

Muy picante, agregó: “Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar de estas dos en el #milanobynight”.

La periodista no tardó en salir a responderle y con ironía escribió: “Me gustaría conocer algo más de mis famosas noches en la movida de Milán, pero me temo que él no sabe mucho, ya que en Milán el chico jugó (poco y mal) 5 MESES”.

Wanda, ¡por ahora!, no respondió…