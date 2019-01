Maxi López explicó el motivo de su llamativa foto de entrecasa con Zaira Nara, que Wanda subió a Instagram

Una llamativa foto de Maxi López (34) charlando de entrecasa con Zaira Nara (30) en Año Nuevo, que pícaramente Wanda Nara publicó en su Instagram Stories, derivó en diversas especulaciones. Y ahora el futbolista del Vasco da Gama de Brasil habló al respecto y aclaró el contexto en el que se dio esa imagen que la madre de sus hijos subió a la red social.

"No entiendo por qué hace estas cosas. Yo ese día tenía que pasar el fin de año con los chicos y ella se opuso de nuevo completamente. Me dijo ‘vení a la casa de mi hermana y los ves’". G-plus

“La verdad es que las cosas no están bien. No entiendo por qué hace estas cosas. Yo ese día tenía que pasar el fin de año con los chicos y ella se opuso de nuevo completamente. Me dijo ‘vení a la casa de mi hermana y los ves’”, comenzó contando Maxi en una entrevista con el programa deportivo Un buen momento, de radio La Red.

"Estuve ahí con mis chicos porque, obviamente por ellos hago eso y más. A ella le divierte generar este tipo de polémicas y yo trato de escaparme porque confunde a los nenes y no está bien". G-plus

“Estuve una hora más o menos peleando por teléfono para ver a los nenes y no me los quería dar. ‘Tenés que entrar en casa’, me dijo y yo, obviamente no quería entrar en casa. Una situación un poco absurda, pero no sé qué es lo que tiene en la cabeza, haciendo estas cosas”, explicó López.

“No sé que es lo que quiere generar, porque desde el momento en que no me permite ver a mis hijos, no están bien las cosas. Yo cumplo con otras cosas, como ella quiere, y ella no cumple con el rol de madre. Me hizo entrar en casa (sic), estuve ahí con mis chicos porque, obviamente por ellos hago eso y más también. Es lo que le divierte, generar este tipo de polémicas y yo trato de escaparme porque confunde a los chicos y no está bien”, finalizó Maxi López, sobre la imagen de las suspicacias.