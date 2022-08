El Maxi contó que ayudó a More Rial durante el episodio policial pero que no se hace cargo de lo que ella hace

Morena Rial se vio envuelta en un escándalo policial que protagonizó a la salida de un boliche cordobés, noticia que impactó a su expareja, El Maxi.

Lejos de preferir no opinar del tema, el cantante cordobés, que se separó hace pocas semanas de la hija de Jorge Rial, reflexionó sobre lo ocurrido.

Y, muy picante, subrayó que con él, de novia, esto seguramente no le hubiese pasado.

QUÉ DIJO EL MAXI SOBRE EL EPISODIO POLICIAL QUE PROTAGONIZÓ MORENA RIAL

"Yo trato de no meterse en esas cosas, tal vez si estuviera conmigo no hubiera pasado lo que le pasó, no sé bien lo que ocurrió, no sé si le pintaron los dedos o no, nosotros hablamos, pero no de cosas íntimas, no puedo reclamarle nada".

"Si te digo te miento porque desconozco, yo a la noticia la vi tarde, ella tuvo un problema con el auto y me habló por eso y le di una mano", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y se despidió aclarando que no habló con su ex sobre lo que sucedió.

"No sé bien y no le pregunté, a dónde no me corresponde, no me meto y prefiero hacerme a un lado", sentenció, con firmeza