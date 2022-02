Mauro Szeta reveló por qué ya no comparte el lecho matrimonial con su esposa: "Dormimos en camas separadas"

Mauro Szeta, reconocido periodista de policiales que forma parte de Cortá por Lozano en Telefe, les contó a sus compañeros que desde hace años no duerme con su esposa, Clarisa Antonini.

Todo comenzó cuando el periodista contó que con su pareja miran juntos una serie, pero que luego ella avanza sola y él se va a su cuarto.

"El tema es que me dormí en el capítulo anterior al final de la serie. Le dije que era embolante y me dormí. 'La voy a ver igual sin vos' me dijo ella y al día siguiente me enteré que la había terminado toda sola. El tema es que yo estaba en otro cuarto porque nosotros dormimos en camas separadas", reveló.

POR QUÉ MAURO SZETA Y SU ESPOSA DUERMEN EN CUARTOS SEPARADOS

"Hace muchos años dormimos en camas separadas porque tenemos distintos horarios para trabajar y demás. Así estamos mejor", concluyó Mauro luego de que sus compañeros quisieran saber por qué habían tomado esa decisión.

