Mauro Icardi mostró las fotos de la mansión que está construyendo en Milán: "Mi nueva casa está llegando"

Además de compartir dulces postales de su intimidad junto a su familia, Mauro Icardi no duda en mostrar en las redes sus nuevos proyectos y aquellos desafíos que lo tienen entusiasmado y que tiene que ver con el futuro de su vida.

En esta oportunidad, el futbolista y esposo de Wanda Nara subió a Instagram varias fotos de que muestra la mansión que tendrá en Milán (Italia) en obra: "My New Home is Coming (Mi nueva casa está llegando)", escribió en la publicación que cosechó cientos de likes.

En las imágenes se ve una hermosa vista del paradísiaco lugar, el cual podrá disfrutar con su gran amor (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), y Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que Wanda tuvo con Maxi López.

¡Home sweet home!