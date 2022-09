Mau y Ricky brillaron con su nuevo show ante un Luna Park Sold Out: la cita se repetirá el 14 de septiembre

Este sábado 3 de septiembre el dúo Mau y Ricky volvió al mítico Estadio Luna Park con un show increíble, donde los fans pudieron disfrutar de un set de 23 canciones. La cita se repite el próximo miércoles 14 de septiembre en el Luna Park.

Los fans pudieron disfrutar de un set de 23 canciones, Prende la cámara, Sin querer queriendo, Mi Mala y Fresh fueron algunas de las canciones.

Hubo cambios de vestuarios, guitarras, globos, un invitado internacional como JP Sax (interpretaron If the world was ending), y un cierre con Fiesta Bresh donde todos bailaron.

Mau y Ricky sorprendieron y superaron las expectativas de todos los presentes que ya están ansiosos por volverlos a ver el próximo 14 de septiembre, en el Luna Park.