Matias Alé reveló que durmió en una cucha de perro cuando salía con Silvina Escudero: "Uno por amor hace cualquier cosa"

Un momento a pura diversión se vivió en Polémica en el bar luego de que Chiche Gelblung pusiera en aprietos a Matías Alé al revelar un desopilante detalle sobre su noviazgo con Silvina Escudero… ¡que terminó en una tremenda confesión del actor!

“En tu vida cometiste el peor de los pecados. Matías tuvo una novia que lo mandó a dormir a la cucha del perro”, aseguró el periodista, incomodando a Alé.

Fue entonces que el invitado ahondó en el tema: “Lo que pasa es que ella era fanática de los perros y no podíamos dormir juntos en la misma cama porque los padres no querían. Igual, ya éramos grandes”, comenzó diciendo.

G-plus

Y agregó: “Fueron dos noches nada más, no la pasé tan mal. Hacíamos cucharita con el perro. Uno por amor hace cualquier cosa. ¿Quién no durmió en la cucha de un perro?”.

G-plus

Luego, tras reconocer que se trataba de su relación con la bailarina, Matías Alé cerró, a pura risa: “Dormí ahí porque en un cuarto estaba su hermana,, en el otro estaba Silvina y abajo estaban los perros. Los padres no la dejaban dormir conmigo. Y, como yo no me quería ir tan tarde a mi casa, me quedaba ahí”.

¡Tremendo!