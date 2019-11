Matías Alé recordó su técnica para conquistar mujeres en plena función: "Les tiraba una nariz de payaso con mi teléfono"

Matías Alé es uno de los actores que pelea codo a codo por el top 5 de los más prolíficos conquistadores de Argentina. Con un frondoso pasado de romances mediáticos (y muchísimos más desconocidos), el actor recordó una divertida anécdota de una de sus temporadas en Mar del Plata.

Soltero y sin apuro, Matías habló de su presente amoroso mucho más calmo, tras el brote psicótico que sufrió tiempo atrás. “No tengo muy en claro qué me pasa, si sé es que estoy muy bien solo. Obviamente que puedo conocer a una chica, salir a comer algo, ir al cine, pero no tengo las ganas que tenía antes. Antes era un cazador, me hice más vegano ahora, ja ja ja”, comentó con humor, en el piso de Intrusos.

Luego, Alé despertó las risas de todos al compartir la técnica que usaba para conquistar mujeres del público en plena función. “Hacíamos un cuadro con Carmen Barbieri en el teatro, muy divertido, los dos vestidos de payasos. Yo tenía una nariz y, si veía de la fila 1 a la 4 algún ‘carocito’ lindo, salía de escena, ponía un papelito con mi teléfono en la naricita y se la tiraba. Gané, eh. La naricita esa…”, concluyó el actor, con picardía.