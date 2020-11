MasterChef Celebrity: los "spaghettis" de Analía Franchín generaron cientos de memes en las redes sociales

Desde hace algunas semanas, Analía Franchín tomó por costumbre lucir en MasterChef Celebrity vinchas temáticas que llaman poderosamente la atención de los televidentes, que a su vez generan divertidos memes. Este domingo la periodista participó de una nueva gala de eliminación y optó por un aplique que dedicó a Donato de Santis, y que se convirtió en tendencia en las redes sociales en cuestión de minutos.

En el inicio de la emisión de este domingo, Santiago del Moro anunció a los seis participantes que buscaban quedarse en el reality, y Franchín cruzó la puerta del estudio con un plato de fideos en la cabeza. Ante tamaña muestra extravagancia, el resto de los participantes le festejaron la originalidad a su compañera mientras ella se lo dedicaba al jurado de origen italiano.

De inmediato, las redes sociales se hicieron eco de esta presentación y cientos de memes surgieron de inmediato:

Querido diario, hoy volvió el pola (estoy feliz), analía franchín no se da cuenta que con esos peinados berretas no suma nada, y bueno, me despido diciendo que ojalá el turquito se quede.



Chau,me boy.#MasterChefArgetina #MasterChefCelebrityargentina pic.twitter.com/zDPF35k0oI