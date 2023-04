Maru Botana, a corazón abierto, sobre cómo la contuvo el público cuando murió su bebé: "Fue muy fuerte el amor de la gente en ese momento"

En medio de una profunda entrevista que dio en Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América, Maru Botana abrió su corazón y contó cómo sobrellevó la dolorosa pérdida de su hijo Facundo en 2008.

“Un chico armó un blog. El día que volvíamos de enterrarlo a Facu, me dijeron ‘che, hay un blog de un chico que se llama Fuerza Maru’ y ahí me escribía todo el mundo y todas las noches lo leía y esa fue una súper compañía para mí porque ese momento en el que más estabas con tu bebé a la noche, era el momento en el que yo lo leí. Obvio, terminaba destrozada, pero fue muy fuerte el amor que la gente me dio en ese momento. Nunca me imaginé tanto”, comenzó diciendo la cocinera.

“Decís ‘¿cómo puede ser que transmitas tanto a través de la pantalla y la gente te quiera tanto?’. Eso fue una devolución enorme. Me llegaban cartas y cartas de todas partes del mundo, era impresionante y eso me ayudó un montón”, agregó.

Más sobre este tema El conmovedor recuerdo de Maru Botana en el día que su hijo Facu cumpliría 15 años: "Te extraño muchísimo"

Y continuando con el amor que le llegó en el momento más difícil de su vida, remarcó: “Eso, mi familia y todo lo que me rodeaba fue lo que me hizo decir ‘dale, arriba’. Me potenció disfrutar el minuto a minuto, día a día, tratar de minimizar los problemas”

Por último, luego de que el conductor le dijera que es un ejemplo como madre, Maru cerró, a corazón abierto: “Eso se me grabó mucho por eso también quise tener más hijos. No quería que se quedaran con ‘que bajón que pasó esto’ sino al revés, con que hay que seguir. Mi mamá siempre decía ‘hay que seguir’”.

Más sobre este tema A 25 años de casados, Maru Botana y Bernardo Solá cuentan la verdad detrás de su historia de amor

DESGARRADOR POSTEO DE MARU BOTANA A SU HIJO FACUNDO, A 14 AÑOS DE SU MUERTE

"Amo esta foto con la abuelita abrazándote. Te siento, con los dos, cuidándote y mimándote como lo hicieron hasta que te fuiste. Otra fecha más, 14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr".

"Estás siempre dentro mío, siempre te siento, sé que nos proteges a todos y casi que me relajo en eso, sos realmente nuestro ángel de la guarda. En estos días me encanta estar en familia y compartir algo distinto, estar unidos, mimarnos, querernos y sentirnos más unidos que nunca".

"Es difícil y nunca me voy a acostumbrar a la idea de que no estés, como uno más, pero sí sé que estás en cada uno de nosotros. Pero si hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme y es por qué te fuiste, aunque encuentro fácil el para qué viniste".

"No sé, lo único que siento es que tu perdida me hizo pasar a una vida distinta y donde el amor que me dejaste me ayudó a poder seguir. No pude dormir pensando en vos, en cómo serias, en tantas cosas, el tiempo suaviza, pero creo que la poca oportunidad de tenerte más me liquida".

Más sobre este tema El emotivo posteo de Maru Botana a su hijo Facundo, a 13 años de su muerte: "Te mentiría si te digo que entiendo tu partida"

"Hoy Día de la Primavera, día de flores, etapa de brotes y nacimientos, vos te fuiste. Siempre sentí que es era mi indicador para recordarte feliz y acá estoy con tus hermanitos, viviendo y disfrutando la vida".

"Gracias a vos Facu por inspirarme a ayudar a los que mas lo necesitan, quizás el pararme del otro lado me enseñó a que el destino lo armamos nosotros, a que nada cae del cielo y a que ser egoístas no nos lleva a nada".

"Gracias Facu por dejarme en un frasquito tantos secretos y sobre todo gracias por las fuerzas que nos dejaste a todos y por dejarme un corazón lastimado pero lleno de amor y gratitud".

"Te voy a abrazar todo el día, rodeada de amigos, gente linda, mimos, abrazos y de tus hermanos que son cada uno un poquito de vos, puro amor".