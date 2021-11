Martita Fort le pidió a Ángel de Brito que le presentara a Mauro Icardi: "Wanda se tira de la Torre Eiffel"

Siempre dispuesta a hablar de todo, Martita Fort le dio una nota a Ángel de Brito para LAM (eltrece) en la que deslizó que le gusta Mauro Icardi. Este ida y vuelta se dio tras haberse puesto en el centro de la escena por apoyar a Rocío Marengo en su conflicto con Virginia Gallardo.

El conductor remarcó que Martita no está en pareja y que lo demostró al pedirle que le presentara ¡a Icardi! en medio de su nuevo distanciamiento de Wanda por su escándalo con China Suárez.

"¿Saben lo que me dijo Martita Fort? Que lo tiene en los genes. Me dijo '¿por qué no me presentás a Icardi?'”, sumó, pícaro.

"No lo tengo a mano a Icardi como para presentártelo, sino te lo presento encantado" G-plus

Y se despidió revelando qué fue lo que le contestó, ente risas.

"Y le digo 'bueno, no lo tengo a mano a Icardi como para presentártelo, sino te lo presento encantado'. Imaginate, Wanda se tira de la Torre Eiffel; así, de cabeza", cerró, divertido.

¡Ah bueno!