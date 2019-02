En el mes que cumplirá 15 años, Martita Fort, la hija del recordado Ricardo, quien falleció en 2013 a los 45 años, dejó de lado el bajo perfil y le dio una entrevista a la revista Gente. La joven posó en una producción de fotos exclusiva para el semanario y brindó resonantes declaraciones.

"¿Te ilusiona cumplir 15?", le preguntaron. Y ella, siguiendo la tradición de su papá, a quien le gustaba celebrar a lo grande, contestó: "En realidad, es un año más. Pero tener una fiesta es divertido. ¿Cómo la sueño? Explosiva. Nada común. Quiero que sea la fiesta del año. Mis amigas me dicen que va a ser ¡guau!".

Marta llegará a esa esperada edad el 25 de febrero, junto a su hermano mellizo Felipe, nacidos a través de la subrogación de vientre.

Consultada sobre si conocía el método por el cual llegó al mundo, la adolescente argumentó con firmeza: "Sí, sabía. No es algo sobrenatural, está bien. Leí varias veces que lo comparaban con la prostitución, porque cosifica a la mujer, porque se le paga, pero para mí, nada que ver. Encima dicen que es egoísta, porque podés adoptar. Entonces, egoísta también es tener hijos entre un hombre y una mujer. Para mí es una buena opción cuando hay una pareja homosexual, como en el caso de papá, o si la madre no puede tenerlos. Además, adoptar no es tan fácil".

"¿Nunca quisiste saber de quién eran los óvulos, o quién te llevó en el vientre?", le repreguntó el periodista. Y Martita fue categórica: "No. Legalmente no son mi mamá, no me importan".

Reconocida en los medios desde pequeña, dada la fama de su padre, la joven Fort -que cuando el millonario falleció tenía apenas 9 años- reflexionó de qué modo le gustaría llegar a ser famosa por motu propio: "Más que ser famosa, prefiero que me conozcan por algo que haga, no de cualquier manera. Antes estaba entre canto y modelaje. Pero nunca hice ni un curso. Además, cada cosa que empiezo, la dejo (ríe). Del modelaje tengo un par de dudas… Depende para qué. Si es para que me cosifiquen como mujer, no".