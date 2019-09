Martín Souto reveló de qué equipo es hincha: “Me cansé de caretearla, soy de Boca de toda mi vida”

Hace 17 años que Martín Souto (47) conduce Paso a Paso los domingos a las noche en TyC Sports, siempre con rigurosa objetividad a la hora de opinar respecto a todo lo que sucedió en la fecha de Primera División del fútbol argentino. Junto a Ariel Rodríguez y un gran equipo de producción y cronistas, convirtieron al ciclo en un clásico para todo futbolero de ley, dándole la misma importancia a todos los clubes de Primera División. Pero Martín, como cada apasionado por el deporte más popular del mundo, simpatiza con un club. Pero como la enorme mayoría de los periodistas deportivos, el hombre que condujo el mítico programa El Aguante siempre se calló su amor por dos colores. ¡Hasta hoy!

En en una nota con la revista Paparazzi, Souto, quien contó que lleva ocho años de psicoanálisis, decidió blanquear de qué equipo es hincha: “Me cansé de caretearla. Y eso también tiene que ver con el psicoanálisis. En los medios inevitablemente se caretea y no se puede decir todo lo que se piensa. Trato de dibujarla, ser objetivo, pero soy hincha de Boca de toda mi vida. Hace 30 años que voy a la Bombonera a ver a Boca. Mis hijos y mi viejo también son hinchas. Tengo capacidad de análisis y mucha gente no lo sabe. Si querés ver de qué cuadro es un periodista deportivo fíjate cuando critica, porque ahí le sale el hincha, lo pasional”.

“En los medios inevitablemente se caretea y no se puede decir todo lo que se piensa. Trato de dibujarla, ser objetivo, pero soy hincha de Boca de toda mi vida. Hace 30 años que voy a la Bombonera a ver a Boca. Mis hijos y mi viejo también son hinchas. Tengo capacidad de análisis y mucha gente no lo sabe”. G-plus

Martín, que se mudó a una casa con vista a la Bombonera, explicó por qué decidió gritar su verdad: “Viví mucho por esta zona y cuando vi que la terraza daba a la cancha sentí que era una señal. Siempre voy a la cancha, al sector B. No me quedo en el palco de prensa y voy hace 30 años. He pedido días en el trabajo para seguir a Boca. Hay un montón que eligen no decirlo, y yo llegue hasta aquí".

Padre de un hijo de 12 y otro de 14, Martín Souto, que además de lunes a viernes conduce Líbero por TyC Sports y El que abandona no tiene premio por FM Club 947, confesó que está soltero: "Es jodido estar en pareja conmigo, no por mi personalidad sino porque estoy a favor de las libertades individuales, que cada uno haga lo que quiera sin dar explicaciones. Si comparto es desde el amor. Me gusta disfrutar del placer del otro en todos los aspectos, y no cualquiera está preparado para eso". Y volviendo al terreno de la pelota, concluyó: "Cada vez me aburre más el fútbol. No me considero periodista deportivo, no me gustan ni me interesan los deportes. Tengo mil maneras de relajarme que no tienen que ver con el fútbol, como escuchar música, juntarme con amigos. No soy un enfermo del fútbol, si pasa eso hay una limitación. Me gusta la política. El psicoanálisis me encanta, me psicoanalizo hace ocho años y me permitió conectar mis mambos, mis fantasmas, y empezás a ver las cosas desde otro lugar".